Нефтебаза Атлас и ЗРК Бук-М3 поразили ВСУ — детали от Генштаба

Пожар на нефтебазе РФ. Фото: скриншот с видео

Силы обороны ночью 29 ноября поразили российскую нефтебазу "Атлас" и уничтожили станцию радиолокаций зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" в Запорожской области. Задания выполняли сразу несколько подразделений.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Поражение нефтебазы РФ "Атлас"

В Генштабе рассказали, что пораженная нефтебаза "Атлас" находится в Ростовской области. В результате попадания на территории объекта возник пожар, фиксируется не менее двух очагов возгорания. Также в ведомстве отметили, что летом этого года эту нефтебазу уже атаковали Силы обороны.

"Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ", — говорится в сообщении.

Уничтожение российского ЗРК "Бук-М3"

По данным Генштаба ВСУ, кроме поражения нефтебазы, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств ПВО россиян, уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3". Цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Задания выполнены подразделениями Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, 29 ноября в ГУР сообщили, что украинские бойцы уничтожили радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк". Он стоит 1 млрд гривен.

Кроме того, несколько дней назад на Курщине ВСУ поразили комплекс "С-400" российской армии. Указанное подразделение вооруженных сил РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля".