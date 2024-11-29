Втрати окупантів — ГУР знищило РЛС Зоопарк окупантів

Коштує мільярд — у ГУР показали, як спалили РЛС "Зоопарк" росіян
Українські військові підрозділу "Крила" спалили радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк". Він коштує близько один мільярд гривень.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України та показали відповідне відео.
Знищення ворожого РЛС "Зоопарк"
"Воїни підрозділу "Крила", що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів "Зоопарк", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 мільярд гривень. А для знищення російського "Зоопарку" розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони, вартістю 100 тисяч гривень.
За даними ГУР, співвідношення — 1 : 10 тисяч.
Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники ефектно знищили техніку та позиції окупантів на Донеччині.
Також ми писали, що військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади продемонстрували знищення російських загарбників і їхньої техніки на Харківському напрямку.
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