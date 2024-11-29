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Коштує мільярд — у ГУР показали, як спалили РЛС "Зоопарк" росіян

29 листопада 2024 09:56
Карина Приходько - Редактор
Втрати окупантів — ГУР знищило РЛС Зоопарк окупантів
Знищення РЛС "Зоопарк" окупантів. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Українські військові підрозділу "Крила" спалили радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк". Він коштує близько один мільярд гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України та показали відповідне відео. 

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"Воїни підрозділу "Крила", що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів "Зоопарк", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 мільярд гривень. А для знищення російського "Зоопарку" розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони, вартістю 100 тисяч гривень.  

За даними ГУР, співвідношення — 1 : 10 тисяч. 

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники ефектно знищили техніку та позиції окупантів на Донеччині.

Також ми писали, що військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади продемонстрували знищення російських загарбників і їхньої техніки на Харківському напрямку. 

росіяни військова техніка війна в Україні ГУР втрати окупантів

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