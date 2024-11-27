Прикордонники знищили техніку та позиції окупантів на Донеччині

Прикордонники ефектно знищили техніку РФ на Донеччині — відео
Українські прикордонники бригади "Помста" продовжують завдавати нищівних ударів по російських окупантах та їх техніці. У Донецькій області вони влаштували "демілітаризаційний феєрверк".
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у середу, 27 листопада.
Удари по техніці окупантів
Прикордонники знищили:
- два танки;
- РСЗВ БМ-21 "Град";
- шість гармат (М-46, Д-20, 2А65 "Мста-Б");
- міномет 2Б9 "Васильок".
"Бійці бригади "Помста" також спалили два склади БК, бліндаж пілотів і пункт управління БпЛА, установку РЕБ та автомобіль окупантів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади продемонстрували знищення російських окупантів і їхньої техніки на Харківському напрямку.
Також бійці бригади "Гарт" ДПСУ завдали точного артилерійського удару по позиціях противника.
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