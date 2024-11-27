Пограничники уничтожили технику и позиции оккупантов в Донецкой области

Пограничники эффектно уничтожили технику РФ на Донетчине — видео
Украинские пограничники бригады "Помста" продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам и их технике. В Донецкой области они устроили "демилитаризационный фейерверк".
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в среду, 27 ноября.
Удары по технике оккупантов
Пограничники уничтожили:
- два танка;
- РСЗО БМ-21 "Град";
- шесть пушек (М-46, Д-20, 2А65 "Мста-Б");
- миномет 2Б9 "Василек".
"Бойцы бригады "Помста" также сожгли два склада БК, блиндаж пилотов и пункт управления БпЛА, установку РЭБ и автомобиль оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады продемонстрировали уничтожение российских оккупантов и их техники на Харьковском направлении.
Также бойцы бригады "Гарт" ГПСУ нанесли точный артиллерийский удар по позициям противника.
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