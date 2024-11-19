Українські військові ліквідували окупанта на фронті за допомогою дрона

У ЗСУ показали, як ліквідували окупанта на фронті — відео
Українські військові щодня ліквідовують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали, як востаннє загарбник схилився на дерево.
Відео ліквідації окупанта опублікував СтратКом ЗСУ у Telegram.
Ліквідація окупанта на фронті
"Російський солдат схилився на дерево. Український дрон додав: "Востаннє", — йдеться у повідомленні.
На відео — робота операторів безпілотників 97-го окремого механізованого батальйону 60-ї ОМБр.
Нагадаємо, у 2023 році Україна застосувала на полі бою три мільйони снарядів, половина з яких були калібру 155 мм.
Також на Вовчанському напрямку бійці Краматорського прикордонного загону успішно відбили атаку ворога.
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