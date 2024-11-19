Українські військові ліквідували окупанта на фронті за допомогою дрона

Ліквідація російського окупанта. Фото: скриншот

Українські військові щодня ліквідовують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали, як востаннє загарбник схилився на дерево.

Відео ліквідації окупанта опублікував СтратКом ЗСУ у Telegram.

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Ліквідація окупанта на фронті

"Російський солдат схилився на дерево. Український дрон додав: "Востаннє", — йдеться у повідомленні.

Російський окупант, якого ліквідували на фронті. Фото: скриншот

На відео — робота операторів безпілотників 97-го окремого механізованого батальйону 60-ї ОМБр.

Нагадаємо, у 2023 році Україна застосувала на полі бою три мільйони снарядів, половина з яких були калібру 155 мм.

Також на Вовчанському напрямку бійці Краматорського прикордонного загону успішно відбили атаку ворога.