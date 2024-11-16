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Прикордонники знищили ворожі цілі під Вовчанськом — відео

16 листопада 2024 16:23
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Прикордонники бригади Гарт знищили ворожі цілі під Вовчанськом
Знищена ворожа БМП. Фото ілюстративне: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Бійці прикордонної бригади "Гарт" знищили ворожу бойову машину БМП-3, систему виявлення дронів та іншу техніку. Для цього вони застосували безпілотники.

Про це повідомляється на сторінці бригади "Гарт" у Telegram у суботу, 16 листопада.

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Українські бійці-дронарі виявили та за допомогою ударних безпілотників знищили ворожу БМП-3, декілька транспортних засобів, 120-мм міномет і систему виявлення дронів.

"Також розвідувально-ударні групи БпЛА завдали вогневих уражень по місцях укриття особового складу окупантів на Вовчанському напрямку", — говориться у повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, бійці 5-ї окремої штурмової бригади показали відео, як відбили російський штурм біля Покровська.

Також українські військові продемонстрували, як завдали точних ударів по ворогу і знищили танки, БМП, БТРи, вантажівки й піхоту. 

Україна прикордонники війна в Україні ДПСУ втрати окупантів

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