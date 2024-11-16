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Пограничники уничтожили вражеские цели под Волчанском — видео

16 ноября 2024 16:23
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Пограничники бригады Гарт уничтожили вражеские цели под Волчанском
Уничтоженная вражеская БМП. Фото иллюстративный: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Бойцы пограничной бригады "Гарт" уничтожили вражескую боевую машину БМП-3, систему обнаружения дронов и другую технику. Для этого они применили беспилотники.

Об этом сообщается на странице бригады "Гарт" в Telegram в субботу, 16 ноября.

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Украинские бойцы-дроноводы обнаружили и с помощью ударных беспилотников уничтожили вражескую БМП-3, несколько транспортных средств, 120-мм миномет и систему обнаружения дронов.

"Также разведывательно-ударные группы БпЛА нанесли огневые поражения по местам укрытия личного состава оккупантов на Волчанском направлении", — говорится в сообщении пограничников.

Напомним, бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады показали видео, как отразили российский штурм возле Покровска.

Также украинские военные продемонстрировали, как нанесли точные удары по врагу и уничтожили танки, БМП, БТРы, грузовики и пехоту.

Украина пограничники война в Украине ГПСУ потери оккупантов

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