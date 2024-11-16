Пограничники бригады Гарт уничтожили вражеские цели под Волчанском

Пограничники уничтожили вражеские цели под Волчанском — видео
Бойцы пограничной бригады "Гарт" уничтожили вражескую боевую машину БМП-3, систему обнаружения дронов и другую технику. Для этого они применили беспилотники.
Об этом сообщается на странице бригады "Гарт" в Telegram в субботу, 16 ноября.
Пограничники уничтожили вражескую технику
Украинские бойцы-дроноводы обнаружили и с помощью ударных беспилотников уничтожили вражескую БМП-3, несколько транспортных средств, 120-мм миномет и систему обнаружения дронов.
"Также разведывательно-ударные группы БпЛА нанесли огневые поражения по местам укрытия личного состава оккупантов на Волчанском направлении", — говорится в сообщении пограничников.
Напомним, бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады показали видео, как отразили российский штурм возле Покровска.
Также украинские военные продемонстрировали, как нанесли точные удары по врагу и уничтожили танки, БМП, БТРы, грузовики и пехоту.
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