На Вовчанському напрямку бійці ДПСУ відбили російський наступ

Знищена ворожа техніка. Фото: скриншот

На Вовчанському напрямку прикордонники відбили ворожий наступ. Російські загарбники двома відділеннями піхоти намагалися штурмувати позицію, яку утримують бійці Краматорського прикордонного загону.

Відео з вправною роботою українських воїнів оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у неділю, 17 листопада.

Читайте також:

Прикордонники відбили штурм

"Ворог провів артпідготовку важкими 120-міліметровими мінометами. Далі за вогневої підтримки двох БМП окупанти почали штурм з фронту і з лівого флангу", — говориться у повідомленні.

Клименко розповів, що військовослужбовці Держприкордонслужби понад дві години вели запеклий бій. Його перебіг у подробицях описали бійці на псевдо "Голуб" та "Бекет". За їх словами, за допомогою аеророзвідки та побратимів з сусідніх позицій прикордонники знищили дві БМП російських загарбників, а живими залишилися лише двоє окупантів, яких взяли в полон.

Зазначається, що решта 12 штурмовиків були знищені бійцями Краматорського прикордонного загону.

Раніше ми повідомляли, що бійці прикордонної бригади "Гарт" знищили ворожу бойову машину БМП-3, систему виявлення дронів та іншу техніку. Для цього вони застосували безпілотники.

Нагадаємо, бійці 5-ї окремої штурмової бригади показали відео, як відбили російський штурм біля Покровська.