На Волчанском направлении бойцы ГНСУ отразили российское наступление

Уничтоженная вражеская техника. Фото: скриншот

На Волчанском направлении пограничники отразили враждебное наступление. Российские захватчики двумя отделениями пехоты пытались штурмовать позицию, удерживаемую бойцами Краматорского пограничного отряда.

Видео с искусной работой украинских воинов обнародовал министр внутренних дел Игорь Клименко в воскресенье, 17 ноября.

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Пограничники отразили штурм

"Враг провел артподготовку тяжелыми 120-миллиметровыми минометами. Далее при огневой поддержке двух БМП оккупанты начали штурм с фронта и с левого фланга", — говорится в сообщении.

Клименко рассказал, что военнослужащие Госпогранслужбы более двух часов вели ожесточенное сражение. Его ход в подробностях описали бойцы на псевдо "Голубь" и "Бекет". По их словам, с помощью аэроразведки и собратьев с соседних позиций пограничники уничтожили две БМП российских захватчиков, а в живых остались лишь двое, которых взяли в плен.

Отмечается, что остальные 12 штурмовиков были уничтожены бойцами пограничного отряда Краматорского.

Ранее мы сообщали, что бойцы пограничной бригады "Гарт" уничтожили вражескую боевую машину БМП-3, систему обнаружения дронов и другую технику. Для этого они применили беспилотники.

Напомним, бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады показали видео, как отразили российский штурм возле Покровска.