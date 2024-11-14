Бої на Харківщині — прикордонники знищили склад боєприпасів окупантів

Знищення російського складу боєприпасів. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники-аеророзвідники уразили склад боєприпасів окупантів на Харківському напрямку. У цьому їм допоміг страшний для загарбників дрон "Баба Яга".

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у четвер, 14 листопада, та показали відповідне відео.

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Знищення складу боєприпасів окупантів

"Баба Яга" не втрачає шансів завдати ударів ворогу. Прикордонники-аеророзвідники, за допомогою відомого й страшного для окупантів БпЛА, уразили склад боєприпасів та два укриття противника на Харківському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники спопелили російську БМП на Харківщині. У цьому бійцям допоміг дрон Vampire.

Також ми писали, що ЗСУ перехопили ініціативу на Харківському напрямку. Проте російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ.