Бої на Харківщині — прикордонники знищили склад боєприпасів окупантів

Прикордонники уразили склад боєприпасів росіян — відео
Українські прикордонники-аеророзвідники уразили склад боєприпасів окупантів на Харківському напрямку. У цьому їм допоміг страшний для загарбників дрон "Баба Яга".
Про це повідомили у Держприкордонслужбі у четвер, 14 листопада, та показали відповідне відео.
Знищення складу боєприпасів окупантів
"Баба Яга" не втрачає шансів завдати ударів ворогу. Прикордонники-аеророзвідники, за допомогою відомого й страшного для окупантів БпЛА, уразили склад боєприпасів та два укриття противника на Харківському напрямку", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники спопелили російську БМП на Харківщині. У цьому бійцям допоміг дрон Vampire.
Також ми писали, що ЗСУ перехопили ініціативу на Харківському напрямку. Проте російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ.
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