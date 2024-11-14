Бої на Харківщині — прикордонники спалили російську БМП

Знищення російської БМП. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники знищили російську броньовану машину піхоти на Вовчанському напрямку. У цьому бійцям допоміг дрон Vampire.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у четвер, 14 листопада, та показали відповідне відео.

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Знищення російської БМП

Військові розповіли, що кілька днів тому на Вовчанському напрямку аеророзвідка Краматорського прикордонного загону ДПСУ зафіксувала пересування ворожої БПМ. На полювання вирушив нічний дрон "Баба-Яга".

"Результат не забарився — від двох влучних скидів наших операторів "Vampire" техніка окупантів зайнялась багряним полумʼям. Підсумок — скид вартістю кілька тисяч гривень переміг мільйони рублів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно начальник відділення планування 13 БрОП "Хартія" Антон Баєв повідомив, що ЗСУ перехопили ініціативу на Харківському напрямку. Проте російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ.

Також ми писали, що бійці 3 ОШБр знищили гармату окупантів на Харківщині. Позиція росіян була виявлена та зафіксована розвідкою.