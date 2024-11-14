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Пограничники испепелили российскую БМП на Харьковщине — видео

14 ноября 2024 11:16
Карина Приходько - Редактор
Бои в Харьковской области — пограничники сожгли российскую БМП
Уничтожение российской БМП. Фото: скриншот с видео
Карина Приходько - Редактор

Украинские пограничники уничтожили российскую бронированную машину пехоты на Волчанском направлении. В этом бойцам помог дрон Vampire.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 14 ноября, и показали соответствующее видео.

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Военные рассказали, что несколько дней назад на Волчанском направлении аэроразведка Краматорского пограничного отряда ГПСУ зафиксировала передвижение вражеской БПМ. На охоту отправился ночной дрон "Баба-Яга".

"Результат не заставил себя ждать — от двух точных сбросов наших операторов "Vampire" техника оккупантов занялась багровым пламенем. Итог — сброс стоимостью несколько тысяч гривен победил миллионы рублей", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно начальник отделения планирования 13 БрОП "Хартия" Антон Баев сообщил, что ВСУ перехватили инициативу на Харьковском направлении. Однако российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ.

Также мы писали, что бойцы 3 ОШБр уничтожили пушку оккупантов на Харьковщине. Позиция россиян была обнаружена и зафиксирована разведкой.

пограничники Харьковская область военная техника война в Украине потери оккупантов

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