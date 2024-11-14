Бои в Харьковской области — пограничники уничтожили склад боеприпасов оккупантов

Уничтожение российского склада боеприпасов. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники-аэроразведчики поразили состав боеприпасов оккупантов на Харьковском направлении. В этом им помог страшный для захватчиков дрон "Баба Яга".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 14 ноября, и показали соответствующее видео.

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Уничтожение склада боеприпасов оккупантов

"Баба Яга" не теряет шансов нанести удары врагу. Пограничники-аэроразведчики, с помощью известного и страшного для оккупантов БпЛА, поразили склад боеприпасов и два укрытия противника на Харьковском направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно пограничники испепелили российскую БМП в Харьковской области. В этом бойцам помог дрон Vampire.

Также мы писали, что ВСУ перехватили инициативу в Харьковском направлении. Однако российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ.