Украинские военные ликвидировали оккупанта на фронте с помощью дрона

В ВСУ показали, как ликвидировали оккупанта на фронте — видео
Украинские военные ежедневно ликвидируют большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Они показали, как в последний раз захватчик склонился на дерево.
Видео ликвидации оккупанта опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram.
Ликвидация оккупанта на фронте
"Российский солдат склонился на дерево. Украинский дрон добавил: "Последний раз", — говорится в сообщении.
На видео — работа операторов беспилотников 97-го отдельного механизированного батальона 60-й ОМБр.
Напомним, в 2023 году Украина применила на поле боя три миллиона снарядов, половина из которых были калибра 155 мм.
Также на Волчанском направлении бойцы Краматорского пограничного отряда успешно отбили атаку врага.
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