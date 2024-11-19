Украинские военные ликвидировали оккупанта на фронте с помощью дрона

Ликвидация российского оккупанта. Фото: скриншот

Украинские военные ежедневно ликвидируют большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Они показали, как в последний раз захватчик склонился на дерево.

Видео ликвидации оккупанта опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram.

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"Российский солдат склонился на дерево. Украинский дрон добавил: "Последний раз", — говорится в сообщении.

Российский оккупант, которого ликвидировали на фронте. Фото: скриншот

На видео — работа операторов беспилотников 97-го отдельного механизированного батальона 60-й ОМБр.

Напомним, в 2023 году Украина применила на поле боя три миллиона снарядов, половина из которых были калибра 155 мм.

Также на Волчанском направлении бойцы Краматорского пограничного отряда успешно отбили атаку врага.