На Луганщині українські військові знищили гармати, гаубиці та техніку РФ

Знищення техніки росіян. Фото: скриншот

Українські оборонці продовжують знищувати ворога. На Луганщині під прицільний удар дронів потрапили ворожа російська техніка та піхота.

Про це повідомили на сторінці Луганського прикордонного загону у Facebook у суботу, 23 листопада.

Читайте також:

Українські військові знищили техніку та піхоту РФ на Луганщині

Як зазначається у повідомленні, на Луганщині успішно відпрацювали оператори ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс". Зокрема, на Краматорському напрямку пошкоджено та знищено дві самохідні гармати 2С5 "Гіацинт-С", РСЗВ БМ-21 "Град", дві гаубиці.

"Також спалено дві вантажівки, автомобіль окупантів та три склади боєкомплекту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади завдали значних втрат російським окупантам на Харківщині. Під обстріл потрапили техніка, артилерія та особовий склад противника.

На Харківщині українські військові успішно знищили колону техніки та російську піхоту. Артилерія чотирьох підрозділів Третьої ОШБр вразила майже всю живу силу окупантів.