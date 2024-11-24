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Украинские бойцы уничтожили пушки, гаубицы и технику РФ — віидео

24 ноября 2024 21:35
Ольга Антоновская - редактор
В Луганской области украинские военные уничтожили пушки, гаубицы и технику РФ
Уничтожение техники россиян. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Украинские защитники продолжают уничтожать врага. В Луганской области под прицельный удар дронов попали вражеская российская техника и пехота.

Об этом сообщили на странице Луганского пограничного отряда в Facebook в субботу, 23 ноября.

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Как отмечается в сообщении, в Луганской области успешно отработали операторы ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс". В частности, на Краматорском направлении повреждены и уничтожены две самоходные пушки 2С5 "Гиацинт-С", РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы.

"Также сожжены два грузовика, автомобиль оккупантов и три склада боекомплекта", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли значительные потери российским оккупантам в Харьковской области. Под обстрел попали техника, артиллерия и личный состав противника.

В Харьковской области украинские военные успешно уничтожили колонну техники и российскую пехоту. Артиллерия четырех подразделений Третьей ОШБр поразила почти всю живую силу оккупантов.

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