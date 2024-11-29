Потери кафиров — ГУР уничтожило РЛС Зоопарк оккупантов

Уничтожение РЛС "Зоопарк" оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские военные подразделения "Крила" сожгли радиолокационный комплекс россиян "Зоопарк". Он стоит около одного миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины и показали видео.

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"Воины подразделения "Крила", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу российских оккупантов "Зоопарк", — говорится в сообщении.

Стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 миллиард гривен. А для уничтожения российского "Зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тысяч гривен.

По данным ГУР, соотношение — 1: 10 тысяч.

Напомним, недавно украинские пограничники эффектно уничтожили технику и позиции оккупантов в Донецкой области.

Также мы писали, что военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады продемонстрировали уничтожение российских захватчиков и их техники на Харьковском направлении.