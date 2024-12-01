Бойцы бригады "Сталевий кордон" уничтожили блиндаж и боеприпасы россиян на Сумщине — эффектное видео

Уничтожение вражеского блиндажа и БК. Фото: скриншот

В Сумской области пограничники продолжают успешно выполнять боевые задания. Военнослужащие уничтожают вражеские объекты с помощью новейших технологий.

Об этом сообщили в пресс-службе 15-го мобильного пограничного отряда — "Сталевий кордон".

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Пограничники рассказывают, что недавно уничтожили блиндаж с боеприпасами, обнаруженный с помощью беспилотного летательного аппарата (БпЛА).

В результате точного удара "Мавиком" российское укрытие было уничтожено, а хранившиеся в нем боеприпасы сдетонировали.

Снайперская точность позволила обезвредить оккупантов без потерь с украинской стороны. После выполнения задания беспилотник без повреждений вернулся к своим.

Ранее пограничники разбили российскую технику и склады с боекомплектами на Краматорском направлении.

А военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады продемонстрировали уничтожение российских оккупантов и их техники на Харьковском направлении.