Бойцы бригады "Сталевий кордон" уничтожили блиндаж и боеприпасы россиян на Сумщине — эффектное видео

В Сумской области пограничники уничтожили БК россиян — видео
В Сумской области пограничники продолжают успешно выполнять боевые задания. Военнослужащие уничтожают вражеские объекты с помощью новейших технологий.
Об этом сообщили в пресс-службе 15-го мобильного пограничного отряда — "Сталевий кордон".
Уничтожение БК россиян в Сумской области
Пограничники рассказывают, что недавно уничтожили блиндаж с боеприпасами, обнаруженный с помощью беспилотного летательного аппарата (БпЛА).
В результате точного удара "Мавиком" российское укрытие было уничтожено, а хранившиеся в нем боеприпасы сдетонировали.
Снайперская точность позволила обезвредить оккупантов без потерь с украинской стороны. После выполнения задания беспилотник без повреждений вернулся к своим.
Ранее пограничники разбили российскую технику и склады с боекомплектами на Краматорском направлении.
А военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады продемонстрировали уничтожение российских оккупантов и их техники на Харьковском направлении.
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