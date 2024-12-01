Дрон Фурія масово знищує росіян під Вовчанськом — відео спецоперації

Дрон полює на російські укриття. Фото: скриншот

Прикордонники бригади "Гарт" продовжують активно боротися з окупантами на сході України. Бійці знищили позиції росіян в районі Вовчанська Харківської області.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у неділю, 1 грудня.

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У ДПСУ зазначають, що нічні операції з використанням дронів-бомберів "Фурія" не дають спокою ворогу в районі Вовчанська.

Завдяки точним ударам були знищені ворожі укриття, окопи та вантажівка, яку росіяни використовували для підвозу військової техніки та боєприпасів.

"Фурія" полює вночі. Прикордонні пілоти дронів-бомберів бригади "Гарт" не дають спокою окупантам у Вовчанську. Їхні точні удари накрили ворожі бліндажі, окопи та вантажівку, яку використовували для підвозу", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на Сумщині прикордонники також продовжують успішно виконувати бойові завдання. Військовослужбовці знищують ворожі об’єкти за допомогою новітніх технологій.

Раніше прикордонники розбили російську техніку та склади з боєкомплектами на Краматорському напрямку.