Дрон Фурия массово уничтожает россиян под Волчанском — видео спецоперации

Дрон охотится на русские укрытия. Фото: скриншот

Пограничники бригады "Гарт" продолжают активно бороться с оккупантами на востоке Украины. Бойцы уничтожили позиции россиян в районе Волчанска Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в воскресенье, 1 декабря.

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В ГПСУ отмечают, что ночные операции с использованием дронов-бомберов "Фурия" не дают покоя врагу в районе Волчанска.

Благодаря точным ударам были уничтожены вражеские укрытия, окопы и грузовик, используемый россиянами для подвоза военной техники и боеприпасов.

"Фурия" охотится ночью. Пограничные пилоты дронов-бомберов бригады "Гарт" не дают покоя оккупантам в Волчанске. Их точные удары накрыли вражеские блиндажи, окопы и грузовик, используемый для подвоза", — говорится в сообщении.

Отметим, что в Сумской области пограничники также продолжают успешно выполнять боевые задания. Военнослужащие уничтожают вражеские объекты с помощью новейших технологий.

Ранее пограничники разбили российскую технику и склады с боекомплектами на Краматорском направлении.