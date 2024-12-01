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Военный заявил, что РФ готовит новое наступление на Запорожье

1 декабря 2024 18:36
Аркадий Пастула - Редактор
Оккупанты готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

Командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко заявил, что есть признаки подготовки нового масштабного наступления российских оккупантов на Запорожском направлении. Враг накапливает ресурсы и перегруппировывает личный состав, а также технику.

Об этом Алексей Хильченко сказал в комментарии "Суспільному".

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Подготовка оккупантов к наступлению

"Они готовятся к масштабному наступлению на нашем направлении — имею в виду Запорожскую область. Есть все признаки для этого и они проводят много различных действий по перемещению и подготовке. Готовы ли мы к их наступлению? Я думаю, готовы", — подчеркнул Хильченко.

По его словам, враг пытается осуществлять перемещение своих сил и техники незаметно. Однако украинская разведка все равно фиксирует эти перемещения. На основе этой информации ожидаются активные действия в Запорожской области.

Хильченко также отметил, что оккупанты продолжают ежедневно осуществлять штурмовые действия, в основном с помощью пехотных штурмовых групп без привлечения техники. Кроме того, наступательные операции они проводят только в дневное время.

"Используют они личный состав без техники, иногда используются мотоциклы, багги. Противник выполняет свои наступательные действия каждый день в светлое время суток. Ночью вообще перемещение никакое не проводится. Максимум, что они могут сделать, это в глубине своей обороны пополнить провизию, ротацию личного состава", — добавил военный.

Напомним, в Сумской области пограничники продолжают эффективно выполнять боевые задания. Они показали, как нанесли удар по БК россиян.

Ранее Главное управление разведки показало видео, на котором украинские бойцы эффективно применяют дроны против оккупантов на Запорожском направлении.

война ВСУ россияне Украина Запорожская область оккупанты

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