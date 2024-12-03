Доклад Сырского о ситуации на фронте – где самая сложная ситуация

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Украины Александр Сырский отчитался о текущей ситуации на фронте. По его словам, ситуация на Запорожском направлении стала улучшаться.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Какая ситуация в Запорожском направлении

Владимир Зеленский отметил, что во время доклада Александр Сырский отчитывался об общей ситуации на фронте и защите позиций ВСУ. Сейчас Кураховское и Покровское направления являются самыми сложными.

Кроме того, стало известно о ходе событий в Запорожском направлении. По словам президента, есть неплохие оборонительные результаты в Запорожском направлении.

Сообщения Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Кроме того, президент и главка обсудили дальнейшие действия ВСУ в Курской области.

"Обсудили с Главкомом действия наших подразделений в районах проведения Курской операции. Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории", — сообщил Владимир Зеленский.

Кадровые изменения в войсках ВСУ

Владимир Зеленский сообщил, что к выполнению задач уже приступил новоназначенный командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый и заместитель Главкома Олег Апостол.

"Ожидаем эффективности их службы на новых должностях, и это будет прямо влиять на повышение боеспособности Вооруженных Сил Украины", — сообщил глава государства.

Напомним, недавно командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины сделал заявление о подготовке российских войск к новому масштабному наступлению в Запорожском направлении.

Впоследствии на эту информацию отреагировал спикер Запорожской ОВА, который сказал, что это не соответствует действительности.