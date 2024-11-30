Сирський поїхав на передову та вручив нагороди військовим

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з військовим. Фото: пресслужба ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у суботу, 30 листопада, здійснив робочу поїздку на передову. Там він вручив державні нагороди українським військовим.

Відповідне відео Сирський оприлюднив у Telegram-каналі.

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Поїздка на передову

Сирський наголосив, що воїни на полі бою демонструють на інноваційну та технологічну переваги над ворогом. А їхню майстерність визнають, як українці, так і на міжнародному рівні партнери та союзники.

"Вручив нагороди військовослужбовцям 414 окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем, що відомий також під назвою "Птахи Мадяра", — йдеться у повідомленні.

Головком подякував за особисті досягнення та загальну ефективність у боях з російськими окупантами. Він переконаний, що воїни й надалі професійно застосовуватимуть інноваційні підходи та будуть обмінюватися досвідом з іншими українськими військовими.

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, вчора Сирський відвідав підрозділи та частини українських військових на Донеччині й поспілкувався із командирами.

А сьогодні Головком привітав українських воїнів з Днем радіотехнічних військ.