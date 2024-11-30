Сырский уехал на передовую и вручил награды военным

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с военным. Фото: пресс-служба ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в субботу, 30 ноября, совершил рабочую поездку на передовую. Там он вручил государственные награды украинским военным.

Соответствующее видео Сырский обнародовал в Telegram-канале.

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Поездка на передовую

Сырский подчеркнул, что воины на поле боя демонстрируют инновационное и технологическое преимущество над врагом. А их мастерство признают как украинцы, так и на международном уровне партнеры и союзники.

"Вручил награды военнослужащим 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем, который также известен под названием "Птахи Мадяра", — говорится в сообщении.

Главком поблагодарил за личные достижения и общую эффективность в боях с российскими оккупантами. Он убежден, что воины и дальше будут профессионально применять инновационные подходы и обмениваться опытом с другими украинскими военными.

Скриншот поста Сырского

Напомним, вчера Сырский посетил подразделения и части украинских военных в Донецкой области и пообщался с командирами.

Сегодня Главком поздравил украинских воинов с Днем радиотехнических войск.