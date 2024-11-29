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Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Донеччині — яка мета

29 листопада 2024 17:57
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — Сирський відвідав військові підрозділи на Донеччині
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський, Telegram
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи та частини українських військових на Донеччині. Головною метою візиту стало безпосереднє спілкування із командирами та розв'язання проблемних питань.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у п'ятницю, 29 листопада.

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Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Донеччині

Сирський попрацював у частинах та підрозділах ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках. 

Сирський на фронті
Сирський разом із командиром, який веде бойові дії на Донеччині. Фото: Сирський, Telegram

За його словами, мета візиту — особисто поспілкуватися з командирами, які безпосередньо ведуть бойові дії, розв'язати нагальні питання та надати всебічну необхідну допомогу.

Візит Сирського на Донеччину
Сирський відвідав військові підрозділи на Донеччині. Фото: Сирський, Telegram

"За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою", — заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сисркьий
Візит Сирського на Донеччину. Фото: Сирський, Telegram

Він також наголосив на стійкості та відвазі українських воїнів, які руйнують ворожі плани й завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.

сирський із командиром
Сирський разом із командиром підрозділу ЗСУ. Фото: Сирський, Telegram

"Ми продовжуємо стримувати ворога та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці. Вдячний нашим воїнам за стійкість і хоробрість у боротьбі з російським агресором", — підкреслив Сирський. 

Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Донеччині — яка мета - фото 5
Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський дав доручення командиру кожної бригади створити штатний підрозділ рекрутингу. Рішення має на меті залучити більше добровольців в армію.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився відео, де показав майстерність українських захисників у знищенні ворожої техніки та живої сили.

ЗСУ Донецька область війна в Україні Олександр Сирський фронт Покровськ

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