Війна в Україні — Сирський відвідав військові підрозділи на Донеччині

Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Донеччині — яка мета
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи та частини українських військових на Донеччині. Головною метою візиту стало безпосереднє спілкування із командирами та розв'язання проблемних питань.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у п'ятницю, 29 листопада.
Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Донеччині
Сирський попрацював у частинах та підрозділах ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках.
За його словами, мета візиту — особисто поспілкуватися з командирами, які безпосередньо ведуть бойові дії, розв'язати нагальні питання та надати всебічну необхідну допомогу.
"За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою", — заявив Головнокомандувач ЗСУ.
Він також наголосив на стійкості та відвазі українських воїнів, які руйнують ворожі плани й завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.
"Ми продовжуємо стримувати ворога та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці. Вдячний нашим воїнам за стійкість і хоробрість у боротьбі з російським агресором", — підкреслив Сирський.
Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський дав доручення командиру кожної бригади створити штатний підрозділ рекрутингу. Рішення має на меті залучити більше добровольців в армію.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився відео, де показав майстерність українських захисників у знищенні ворожої техніки та живої сили.
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