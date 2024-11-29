Війна в Україні — Сирський відвідав військові підрозділи на Донеччині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський, Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи та частини українських військових на Донеччині. Головною метою візиту стало безпосереднє спілкування із командирами та розв'язання проблемних питань.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у п'ятницю, 29 листопада.

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Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Донеччині

Сирський попрацював у частинах та підрозділах ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках.

Сирський разом із командиром, який веде бойові дії на Донеччині. Фото: Сирський, Telegram

За його словами, мета візиту — особисто поспілкуватися з командирами, які безпосередньо ведуть бойові дії, розв'язати нагальні питання та надати всебічну необхідну допомогу.

Сирський відвідав військові підрозділи на Донеччині. Фото: Сирський, Telegram

"За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою", — заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Візит Сирського на Донеччину. Фото: Сирський, Telegram

Він також наголосив на стійкості та відвазі українських воїнів, які руйнують ворожі плани й завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.

Сирський разом із командиром підрозділу ЗСУ. Фото: Сирський, Telegram

"Ми продовжуємо стримувати ворога та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці. Вдячний нашим воїнам за стійкість і хоробрість у боротьбі з російським агресором", — підкреслив Сирський.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський дав доручення командиру кожної бригади створити штатний підрозділ рекрутингу. Рішення має на меті залучити більше добровольців в армію.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився відео, де показав майстерність українських захисників у знищенні ворожої техніки та живої сили.