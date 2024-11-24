Успішна робота ЗСУ — Сирський показав, як нищать окупантів

Олександр Сирський. Фото: Міністерство оборони України

Українські військовослужбовці щодня та щоночі невпинно знищують ворога. Олександр Сирський поділився відео, де показав майстерність українських захисників у знищенні ворожої техніки та живої сили.

Відео Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував в Telegram в неділю, 24 листопада.

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На відео, яке опублікував Сирський, видно, як українські захисники завдають прицільних ударів по позиціях окупантів. Під удари потрапила і техніка, і жива сила росіян.

"Бойова робота триває 24/7. Нищимо ворога. Слава Україні!", — написав Олександр Сирський.

Нагадаємо, радник новообраного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц висловився про війну в Україні. Він назвав її "м'ясорубкою" та порівняв конфлікт із Першою світовою війною.

Росія намагається використовувати штучний інтелект у війні. Саме так хочуть вдосконалити безпілотники, аби перевантажити українську систему протиповітряної оборони.