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ЗСУ не дають ворогу шансу — Сирський опублікував вражаюче відео

24 листопада 2024 23:43
Ольга Антоновська - редактор
Успішна робота ЗСУ — Сирський показав, як нищать окупантів
Олександр Сирський. Фото: Міністерство оборони України
Ольга Антоновська - редактор

Українські військовослужбовці щодня та щоночі невпинно знищують ворога. Олександр Сирський поділився відео, де показав майстерність українських захисників у знищенні ворожої техніки та живої сили.

Відео Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував в Telegram в неділю, 24 листопада.

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На відео, яке опублікував Сирський, видно, як українські захисники завдають прицільних ударів по позиціях окупантів. Під удари потрапила і техніка, і жива сила росіян.

"Бойова робота триває 24/7. Нищимо ворога. Слава Україні!", — написав Олександр Сирський.

Нагадаємо, радник новообраного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц висловився про війну в Україні. Він назвав її "м'ясорубкою" та порівняв конфлікт із Першою світовою війною.

Росія намагається використовувати штучний інтелект у війні. Саме так хочуть вдосконалити безпілотники, аби перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

ЗСУ армія окупанти війна в Україні Олександр Сирський ситуація на фронті

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