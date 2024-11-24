Успешная работа ВСУ — Сырский показал, как уничтожают окупантов

ВСУ не дают врагу шанса — Сырский опубликовал впечатляющее видео
Украинские военнослужащие каждый день и каждую ночь безостановочно уничтожают врага. Александр Сырский поделился видео, где показал мастерство украинских защитников по уничтожению вражеской техники и живой силы.
Видео Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал в Telegram в воскресенье, 24 ноября.
Как украинские воины уничтожают врага
На видео, опубликованном Сырским, видно, как украинские защитники наносят прицельные удары по позициям оккупантов. Под удары попала и техника, и живая сила россиян.
"Боевая работа продолжается 24/7. Уничтожаем врага. Слава Украине!", — написал Александр Сырский.
Напомним, советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц высказался о войне в Украине. Он назвал ее "мясорубкой" и сравнил конфликт с Первой мировой войной.
Россия пробует использовать искусственный интеллект в войне. Именно так хотят усовершенствовать беспилотники, чтобы перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.
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