Успешная работа ВСУ — Сырский показал, как уничтожают окупантов

Александр Сырский. Фото: Министерство обороны Украины

Украинские военнослужащие каждый день и каждую ночь безостановочно уничтожают врага. Александр Сырский поделился видео, где показал мастерство украинских защитников по уничтожению вражеской техники и живой силы.

Видео Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал в Telegram в воскресенье, 24 ноября.

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На видео, опубликованном Сырским, видно, как украинские защитники наносят прицельные удары по позициям оккупантов. Под удары попала и техника, и живая сила россиян.

"Боевая работа продолжается 24/7. Уничтожаем врага. Слава Украине!", — написал Александр Сырский.

Напомним, советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц высказался о войне в Украине. Он назвал ее "мясорубкой" и сравнил конфликт с Первой мировой войной.

Россия пробует использовать искусственный интеллект в войне. Именно так хотят усовершенствовать беспилотники, чтобы перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.