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Радник Трампа назвав "м'ясорубкою" війну в Україні

24 листопада 2024 22:20
Євгенія Брюховецька - редактор
У команді Трампа порівняли війну в Україні з Першою світовою
Радник Трампа Майк Уолтц. Фото: Fox News
Євгенія Брюховецька - редактор

Радник новообраного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц назвав війну в Україні "м'ясорубкою". Також він порівняв конфлікт з Першою світовою війною.

Про це Уолтц сказав в інтерв'ю для Fox News Sunday.

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Уолтц підтримав рішення чинного президента США Джо Байдена стосовно надання Україні дозволу на використання західної далекобійної зброї по території Росії.

Він назвав це "розумними змінами" та наголосив, що рішення "має бути в ширших рамках, щоб покласти край цьому конфлікту".

Також радник Трампа заявив, що на фронті в Україні триває "абсолютна м'ясорубка людей та техніки" й порівняв це з окопною війною часів Першої світової.

"Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї", — додав Уолтц.

Раніше він заявив, що команда Трампа тісно співпрацює з адміністрацією Байдена у питанні війни в Україні.

А Reuters писало, що Трамп розглядає призначення спецпредставника з війни РФ та України. Ним може стати колишній керівник розвідки Річард Гренелл.

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