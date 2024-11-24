В команде Трампа сравнили войну в Украине с Первой мировой

Советник Трампа Майк Уолтц. Фото: Fox News

Советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц назвал войну в Украине "мясорубкой". Также он сравнил конфликт с Первой мировой войной.

Об этом Уолтц сказал в интервью для Fox News Sunday.

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Уолтц поддержал решение действующего президента США Джо Байдена о предоставлении Украине разрешения на использование западного дальнобойного оружия по территории России.

Он назвал это "умными изменениями" и подчеркнул, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этому конфликту".

Также советник Трампа заявил, что на фронте в Украине продолжается "абсолютная мясорубка людей и техники" и сравнил это с окопной войной времен мировой войны.

"Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее", — добавил Уолтц.

Ранее он заявил, что команда Трампа тесно сотрудничает с администрацией Байдена по вопросу войны в Украине.

А Reuters писало, что Трамп рассматривает назначение спецпредставителя войны РФ и Украины. Им может стать бывший руководитель разведки Ричард Гренелл.