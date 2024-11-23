Річард Гренелл, якого Трамп може назначити спецпредставником з війни між РФ та Україною, виступає за автономні зони

Колишній керівник розвідки під час першої каденції Трампа Річард Гренелл. Фото: Reuters

Згідно з чотирма джерелами журналістів новообраний президент Дональд Трамп розглядає можливість залучити Річарда Гренелла, колишнього керівника розвідки, на посаду спеціального представника з російсько-української війни. Раніше Гренелл був послом у Німеччині за часів першого президентства Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

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Цікаво, що наразі немає спеціального представника, який займався б виключно вирішенням російсько-українського конфлікту. Зараз Трамп розглядає можливість створення цієї посади.

Деякі позиції Гренелла можуть змусити українських лідерів задуматися, зазначає Reuters. Наприклад, у липні він виступав за створення "автономних зон" як засобу врегулювання війни.

Він також заявляв, що не є прихильником приєднання України до НАТО в найближчому майбутньому.

Прихильники Гренелла відзначають, що він мав довгу дипломатичну кар'єру та глибокі знання європейських справ. Наприклад, він був спеціальним представником Трампа на мирних переговорах щодо Сербії та Косова.

Reuters зауважує, що Гренелл до виборів був головним претендентом на пост держсекретаря. Зрештою ця посада дісталась сенатору-республіканцю Марко Рубіо, що здивувало та засмутило деяких близьких союзників Гренелла.

Нагадаємо, Трамп призначив Ілона Маска головою Департаменту урядової ефективності. На посаді бізнесмен буде займатись скороченням бюджетних витрат та реструктуризацією федеральних агентств.

Також ми писали, що Трамп планує звільнити низку офіцерів з Пентагону, його команда вже складає список імен.