Ричард Гренелл, которого Трамп может назначить спецпредставителем по войне между РФ и Украиной, выступает за автономные зоны

Бывший руководитель разведки во время первой каденции Трампа Ричард Гренелл. Фото: Reuters

Согласно четырем источникам журналистов новоизбранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность привлечь Ричарда Гренелла, бывшего руководителя разведки, на должность специального представителя по российско-украинской войне. Ранее Гренелл был послом в Германии во время первого президентства Трампа.

Об этом сообщает Reuters .

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Интересно, что пока нет специального представителя, который занимался исключительно разрешением российско-украинского конфликта. Сейчас Трамп рассматривает возможность создания этой должности.

Некоторые позиции Гренелла могут заставить украинских лидеров задуматься, отмечает Reuters. Например, в июле он выступал за создание "автономных зон" как средства урегулирования войны.

Он также заявлял, что не сторонник присоединения Украины к НАТО в ближайшем будущем.

Сторонники Гренелла отмечают, что у него была долгая дипломатическая карьера и есть глубокие знания европейских дел. Например, он был специальным представителем Трампа на мирных переговорах по Сербии и Косово.

Reuters отмечает, что Гренелл до выборов был главным претендентом на пост госсекретаря.

Напомним, Трамп назначил Илона Маска главой Департамента правительственной эффективности. На должности бизнесмен будет заниматься сокращением бюджетных расходов и реструктуризацией федеральных агентств.

Также мы писали, что Трамп планирует уволить ряд офицеров из Пентагона, его команда уже составляет список имен.