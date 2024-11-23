Ричард Гренелл, которого Трамп может назначить спецпредставителем по войне между РФ и Украиной, выступает за автономные зоны

Трамп может назначить спецпредставителя по войне РФ и Украины
Согласно четырем источникам журналистов новоизбранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность привлечь Ричарда Гренелла, бывшего руководителя разведки, на должность специального представителя по российско-украинской войне. Ранее Гренелл был послом в Германии во время первого президентства Трампа.
Об этом сообщает Reuters .
Какие условия переговоров предлагает Греннел
Интересно, что пока нет специального представителя, который занимался исключительно разрешением российско-украинского конфликта. Сейчас Трамп рассматривает возможность создания этой должности.
Некоторые позиции Гренелла могут заставить украинских лидеров задуматься, отмечает Reuters. Например, в июле он выступал за создание "автономных зон" как средства урегулирования войны.
Он также заявлял, что не сторонник присоединения Украины к НАТО в ближайшем будущем.
Сторонники Гренелла отмечают, что у него была долгая дипломатическая карьера и есть глубокие знания европейских дел. Например, он был специальным представителем Трампа на мирных переговорах по Сербии и Косово.
Reuters отмечает, что Гренелл до выборов был главным претендентом на пост госсекретаря.
Напомним, Трамп назначил Илона Маска главой Департамента правительственной эффективности. На должности бизнесмен будет заниматься сокращением бюджетных расходов и реструктуризацией федеральных агентств.
Также мы писали, что Трамп планирует уволить ряд офицеров из Пентагона, его команда уже составляет список имен.
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