Росія хоче впровадити штучний інтелект у свої дрони, аби виснажити ППО

Робота ППО по дрону. Ілюстративне фото: Сили оборони півдня України

Росія намагається вбудувати штучний інтелект у свої безпілотники. Таким чином ворог хоче перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

Про це пише The Guardian у неділю, 24 листопада.

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У матеріалі йдеться, що Росія постійно модифікує безпілотники, намагаючись зробити їх більш смертоносними.

Зокрема, тепер на іранських "шахедах" розміщені термобаричні боєприпаси, які при детонації створюють вогняну хмару, що є особливо небезпечним для житлових будівель.

Також росіяни ведуть роботи з впровадження штучного інтелекту для створення "роїв безпілотників", аби вони могли координуватися таким чином, щоб обходити ППО. Наразі невідомо, наскільки ефективними можуть бути такі зміни.

Раніше заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, що нові дрони з термобаричними боєприпасами розраховані на знищення приміщень.

А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав кількість російських дронів, які були запущені по Україні у жовтні.