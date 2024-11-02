Чому шахеди дуже небезпечні для житлових будинків

Дрон "шахед". Фото: AP

Російські загарбники почали запускати дрони-камікадзе "шахед" з термобаричними боєприпасами. Вони розраховані на знищення приміщень.

Про це розповів заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі КИЇВ24.

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"Вже підтвердження інформації про використання росіянами термобаричних боєприпасів. Це боєприпас, який розрахований на роботу зі знищення приміщень, укріплень", — сказав він.

За словами Храпчинського, цей боєприпас містить аерозолі, які розповсюджуються та потім підриваються — це створює потужну вибухову хвилю.

Він наголосив, що у щільнозаселеному населеному пункті це небезпечна зброя.

"Щодо протидії, то є потреба у посиленні засобів РЕБ і більшої технологічності, щоб створювати імітацію інших супутникових даних", — додав Храпчинський.

Нагадаємо, український оборонно-промисловий комплекс вироблятиме ракети для протидії російським дронам.

Також ми писали, що в Україні розробляють дрони-перехоплювачі для збиття російських Shahed-136.