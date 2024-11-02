Чому шахеди дуже небезпечні для житлових будинків

РФ почала запускати шахеди із термобаричними боєприпасами
Російські загарбники почали запускати дрони-камікадзе "шахед" з термобаричними боєприпасами. Вони розраховані на знищення приміщень.
Про це розповів заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі КИЇВ24.
Застосування шахедів росіянами
"Вже підтвердження інформації про використання росіянами термобаричних боєприпасів. Це боєприпас, який розрахований на роботу зі знищення приміщень, укріплень", — сказав він.
За словами Храпчинського, цей боєприпас містить аерозолі, які розповсюджуються та потім підриваються — це створює потужну вибухову хвилю.
Він наголосив, що у щільнозаселеному населеному пункті це небезпечна зброя.
"Щодо протидії, то є потреба у посиленні засобів РЕБ і більшої технологічності, щоб створювати імітацію інших супутникових даних", — додав Храпчинський.
Нагадаємо, український оборонно-промисловий комплекс вироблятиме ракети для протидії російським дронам.
Також ми писали, що в Україні розробляють дрони-перехоплювачі для збиття російських Shahed-136.
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