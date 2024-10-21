Україна розроблює дрон-перехоплювач для протидії російським БпЛА

Військовий мобільної вогневої групи ППО. Фото: РБК-Україна

В Україні триває розробка дронів-перехоплювачів для збиття російський Shahed-136. Таким чином, вони вирішать проблему постійних атак БпЛА.

Про це заявив експерт з авіації Анатолій Храпчинський в інтерв'ю для РБК-Україна.

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Скоро із "шахедами" в Україні будуть боротися дрони-перехоплювачі Sting. Це може статися вже через кілька місяців.

Як зазначив Храпчинский, раніше порушувалося питання, чому російським розвідувальним дронам вдається залітати в глибокий тил України.

"Зараз ми бачимо активну роботу наших ударних безпілотників, які перехоплюють такі повітряні цілі. Тому зрозуміло, що за кілька місяців ми побачимо вирішення проблеми ударних дронів "Шахед" за рахунок перехоплення таких засобів ураження", — сказав він.

Однак Росія також не стоїть на місці й слід пам'ятати про спроби ворога знайти нові рішення для ускладнення роботи української ППО.

За його словами, наразі ще рано розкривати деталі стосовно дрона-перехоплювача Sting. Оскільки певні дані можуть викрити технологію чи тактику використання.

Нагадаємо, українська компанія завершує кодифікацію свого дрона-розвідника ZOOM. Він буде "очима" для бійців ЗСУ вже незабаром.

А ISW писали, що росіяни модернізували свої ударні дрони Shahed. Відтепер вони набирають вищу висоту та мають більшу швидкість.