Український дрон ZOOM стійкий для РЕБ та зможе замінити китайські аналоги

Дрон ZOOM від Frontline. Фото: Frontline

Українська компанія Frontline зараз завершує кодифікацію (оформлення) свого дрона-розвідника ZOOM, який невдовзі зможе слугувати "очима" для бійців ЗСУ. Цей безпілотник в перспективі може замінити популярні на фронті китайські дрони "Мавік".

Про це повідомляє портал "Мілітарний".

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Однією з головних рис безпілотника є захист від окопних РЕБів, які використовують російські окупанти. ZOOM, як і інші дрони компанії Frontline, виготовлений на базі власної платформи зв’язку для керування та відеопередачі "Герц".

За словами компанії, це надає виробу невразливості до роботи окопного РЕБу одразу для двох важливих функцій: стабільного стійкого керування та захищеного відеозв’язку.

Камера дрона ZOOM. Фото: Frontline

Як зазначають у Frontline, у перспективі цей БпЛА може стати доповненням, ба навіть заміною китайським комерційним виробам.

""Під капотом" платформи сховано ще багато сюрпризів, які мають надати нашим військовим реальну перевагу на полі бою", — заявив співзасновник та технічний директор компанії Frontline Павло Косолапкін.

Технічні характеристики дрона ZOOM:

модуль візуальної навігації для зависання над місцевістю;

утримання позиції без допомоги GPS;

здатність зависати на висоті до 200 метрів;

максимальна похибка — до 5 метрів;

стійкість при швидкості вітру понад 10 м/с;

функції автоматичного зльоту та посадки.

Точна вартість пристрою поки не розголошується, але вона буде співмірною з популярними китайськими аналогами.

Нагадаємо, 29 вересня російські регіони масово атакували безпілотники. Пожежі спалахнули на аеродромі в Єйську та арсеналі в Котлубані.

Також ми повідомляли, що внаслідок атаки безпілотників по складах боєприпасів у Торопці Тверської області 18 вересня Росія втратила снарядів на 2-3 місяці війни в Україні.