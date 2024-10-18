Украинский дрон ZOOM устойчив для РЕБ и сможет заменить китайские аналоги

Окопные РЭБы оккупантам не помогут — в Украине разработали особый дрон ZOOM
Украинская компания Frontline сейчас завершает кодификацию (оформление) своего дрона-разведчика ZOOM, который вскоре сможет служить "глазами" для бойцов ВСУ. Этот беспилотник в перспективе может заменить популярные на фронте китайские дроны "Мавик".
Об этом сообщает портал "Милитарный".
Что умеет украинский дрон-разведчик ZOOM
Одной из главных черт беспилотника является защита от окопных РЭБов, которые используют российские оккупанты. ZOOM, как и другие дроны компании Frontline, изготовлен на базе собственной платформы связи для управления и видеопередачи "Герц".
По словам компании, это придает неуязвимости к работе окопного РЭБа сразу для двух важных функций: стабильного устойчивого управления и защищенной видеосвязи.
Как отмечают в Frontline, в перспективе этот БПЛА может стать дополнением и даже заменой китайским коммерческим изделиям.
""Под капотом" платформы спрятано еще много сюрпризов, которые должны предоставить нашим военным реальное преимущество на поле боя", — заявил соучредитель и технический директор компании Frontline Павел Косолапкин.
Технические характеристики дрона ZOOM:
- модуль визуальной навигации для зависания над местностью;
- удержание позиции без помощи GPS;
- способность зависать на высоте до 200 метров;
- максимальная погрешность — до 5 метров;
- стойкость при скорости ветра свыше 10 м/с;
- функции автоматического взлета и посадки
Точная стоимость устройства пока не разглашается, но она будет соизмерима с популярными китайскими аналогами.
Напомним, 29 сентября российские регионы массово атаковали беспилотники. Пожары загорелись на аэродроме в Ейске и арсенале в Котлубане.
Также мы сообщали, что в результате атаки беспилотников по складам боеприпасов в Торопке Тверской области 18 сентября Россия потеряла снаряды на 2-3 месяца войны в Украине.
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