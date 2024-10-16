Війна в Україні — росіяни модернізували свої дрони

Ударний дрон типу Shahed. Фото: depositphotos.com

Російська окупаційна армія модернізувала свої ударні дрони типу Shahed. Відтепер безпілотники набирають вищу висоту та мають більшу швидкість.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Посилаючись на слова українського військового, який служить у мобільному підрозділі протиповітряної оборони ЗСУ, аналітики зазначили, що росіяни модернізували свої "шахеди" та зробили їх швидшими.

"Російські безпілотники "Шахед" раніше були дуже повільними, важко маневреними і могли літати виключно на малих висотах. Однак згодом військові агресора модернізували компоненти дронів, щоб вони могли літати швидше і вище", — цитує ISW слова військового.

Водночас за словами оборонця, українські мобільні вогневі групи також вдосконалили техніку та тактику, щоб продовжувати збивати безпілотники "шахед".

Нагадаємо, нещодавно експерт розповів, чому "шахед" такий гучний і навіщо на дронах затирають маркування.

Також ми писали, що з усієї Африки були найняті близько 200 жінок віком від 18 до 22 років для роботи на заводі в "Алабузі". Разом з російськими студентами професійно-технічних училищ вони збирають там тисячі ударних безпілотників "Шахед", призначених для атак на українські міста.