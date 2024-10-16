Війна в Україні — росіяни модернізували свої дрони

Росіяни модернізували "шахеди" — в ISW попередили, на що слід звернути увагу
Російська окупаційна армія модернізувала свої ударні дрони типу Shahed. Відтепер безпілотники набирають вищу висоту та мають більшу швидкість.
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Як РФ модернізувала свої дрони
Посилаючись на слова українського військового, який служить у мобільному підрозділі протиповітряної оборони ЗСУ, аналітики зазначили, що росіяни модернізували свої "шахеди" та зробили їх швидшими.
"Російські безпілотники "Шахед" раніше були дуже повільними, важко маневреними і могли літати виключно на малих висотах. Однак згодом військові агресора модернізували компоненти дронів, щоб вони могли літати швидше і вище", — цитує ISW слова військового.
Водночас за словами оборонця, українські мобільні вогневі групи також вдосконалили техніку та тактику, щоб продовжувати збивати безпілотники "шахед".
Нагадаємо, нещодавно експерт розповів, чому "шахед" такий гучний і навіщо на дронах затирають маркування.
Також ми писали, що з усієї Африки були найняті близько 200 жінок віком від 18 до 22 років для роботи на заводі в "Алабузі". Разом з російськими студентами професійно-технічних училищ вони збирають там тисячі ударних безпілотників "Шахед", призначених для атак на українські міста.
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