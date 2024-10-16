Война в Украине — россияне модернизировали свои дроны

Ударный дрон типа Shahed. Фото: depositphotos.com

Российская оккупационная армия модернизировала свои ударные дроны типа Shahed. Теперь беспилотники набирают более высокую высоту и имеют большую скорость.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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Ссылаясь на слова украинского военного, который служит в мобильном подразделении противовоздушной обороны ВСУ, аналитики отметили, что россияне модернизировали свои "шахеды" и ускорили их.

"Российские беспилотники "Шахед" раньше были очень медленными, тяжело маневренными и могли летать исключительно на малых высотах. Однако впоследствии военные агрессора модернизировали компоненты дронов, чтобы они могли летать быстрее и выше", — цитирует ISW слова военного.

В то же время, по словам защитника, украинские мобильные огневые группы также усовершенствовали технику и тактику, чтобы продолжать сбивать беспилотники "шахед".

Напомним, недавно эксперт рассказал, почему "шахед" такой громкий и зачем на дронах затирают маркировку.

Также мы писали, что из всей Африки были наняты около 200 женщин от 18 до 22 лет для работы на заводе в "Алабуге". Вместе с российскими студентами профессионально-технических училищ, они собирают там тысячи ударных беспилотников "Шахед", предназначенных для атак на украинские города.