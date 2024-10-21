Украина разрабатывает дрон-перехватчик для противодействия российским БпЛА

Военный мобильной огневой группы ПВО. Фото: РБК-Украина

В Украине продолжается разработка дронов-перехватчиков для сбития российский Shahed-136. Таким образом они решат проблему постоянных атак БпЛА.

Об этом заявил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в интервью для РБК-Украина.

Читайте также:

Атаки дронов на Украине

Скоро с "шахедами" в Украине будут бороться дроны-перехватчики Sting. Это может произойти уже через несколько месяцев.

Как отметил Храпчинский, ранее поднимался вопрос, почему российским разведывательным дронам удается залетать в глубокий тыл Украины.

"Сейчас мы видим активную работу наших ударных беспилотников, которые перехватывают такие воздушные цели. Поэтому понятно, что через несколько месяцев мы увидим решение проблемы ударных дронов "Шахед" за счет перехвата таких средств поражения", — сказал он.

Однако Россия также не стоит на месте и следует помнить о попытках врага найти новые решения по усложнению работы украинского ПВО.

По его словам, пока рано раскрывать детали относительно дрона-перехватчика Sting. Поскольку определенные данные могут разоблачить технологию или тактику использования.

Напомним, украинская компания завершает кодификацию своего дрона-разведчика ZOOM. Он будет служить "глазами" для бойцов ВСУ уже скоро.

А ISW писали, что россияне модернизировали свои ударные дроны Shahed. Теперь они набирают более высокую высоту и имеют большую скорость.