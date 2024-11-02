Почему шахеды очень опасны для жилых домов

Дрон "шахед". Фото: AP

Российские захватчики начали запускать дроны-камикадзе "шахед" с термобарическими боеприпасами. Они рассчитаны на уничтожение помещений.

Об этом рассказал заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире КИЇВ24.

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"Уже подтверждение информации об использовании россиянами термобарических боеприпасов. Это боеприпас, рассчитанный на работу по уничтожению помещений, укреплений", — сказал он.

По словам Храпчинского, этот боеприпас содержит аэрозоли, которые распространяются и затем взрываются — это создает мощную взрывную волну.

Он подчеркнул, что в плотно заселенном населенном пункте это опасное оружие.

"Что касается противодействия, это потребность в усилении средств РЭБ и большей технологичности, чтобы создавать имитацию других спутниковых данных", — добавил Храпчинский.

Напомним, украинский оборонно-промышленный комплекс будет производить ракеты для противодействия российским дронам.

Также мы писали, что в Украине разрабатывают дроны-перехватчики для сбивания российских Shahed-136.