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Россия модифицирует беспилотники, чтобы истощать украинскую ПВО

24 ноября 2024 21:26
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия хочет внедрить искусственный интеллект в свои дроны, чтобы истощить ПВО
Работа ПВО по дрону. Иллюстративное фото: Силы обороны юга Украины
Евгения Брюховецкая - редактор

Россия пытается встроить искусственный интеллект в свои беспилотники. Таким образом, враг хочет перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.

Об этом пишет The Guardian в воскресенье, 24 ноября.

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В материале говорится, что Россия постоянно модифицирует беспилотники, пытаясь сделать их более смертоносными.

В частности, теперь на иранских "шахедах" размещены термобарические боеприпасы, которые при детонации создают огненное облако, что особенно опасно для жилых зданий.

Также россияне ведут работы по внедрению искусственного интеллекта для создания "роев беспилотников", чтобы они могли координироваться таким образом, чтобы обходить ПВО. Пока неизвестно, насколько эффективными могут быть такие изменения.

Ранее заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, что новые дроны с термобарическими боеприпасами рассчитаны на уничтожение помещений.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал количество российских дронов, которые были запущены по Украине в октябре.

оружие беспилотники ПВО война в Украине Россия атака

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