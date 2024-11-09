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Сирський сказав, скільки знищили дронами ворожих цілей за місяць

9 листопада 2024 14:57
Анастасія Постоєнко - Редактор
Скільки ворожих цілей знищили дрони ЗСУ у жовтні — звіт Сирського
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський тримає безпілотник. Фото: Генштаб ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. Стало відомо про результати роботи безпілотників по ворожих російських цілях на полі бою.

Про це Олександр Сирський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Олександр Сирський висловив вдячність екіпажам 414-го полку БпС КСВ, а також 412-го батальйону БпС СБС за високий рівень професіоналізму та ефективності.

"Попри складні погодні умови, підрозділи безпілотних систем ЗС України загалом продовжують демонструвати високу ефективність на полі бою. Найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси — ударні дрони-бомбери. Їхніми операторами виконано понад 7000 місій", — зазначив Сирський. 

Впродовж жовтня ЗСУ вдалося знищити дронами понад 52 тисячі цілей противника. Найціннішою "здобиччю" стали: 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі живої сили противника.

В Україні будуть посилено розвивати роботизовані та безпілотні системи

Також Олександр Сирський додав, що наразі пріоритетом в Україні є розвиток безпілотних і роботизованих систем, а також нарощування бойових спроможностей частин і підрозділів БпЛА.

Також у рамках щомісячної наради Головнокомандувач ЗСУ провів нараду з командирами підрозділів БпЛА.

"Учасники наради поділилися досвідом ефективного застосування дронів в різних умовах обстановки, використання дронів-перехоплювачів, виконання завдань на велику відстань в умовах протидії засобів РЕБ противника та багато інших важливих питань.  Окрему увагу приділили впровадженню новітніх розробок, а також новим підходам і тактикам у застосуванні БпЛА", — повідомив Сирський.

У ЗСУ помітили, що росіяни стрімко розвивають безпілотні системи. 

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки заявили, що російський безпілотник С-70 "Охотник" містить в собі західні компоненти.

Також військові аналітики зазначали, що окупанти почали використовувати у "Шахедах" термобаричні боєприпаси

Олександр Сирський дрони ЗСУ атака БпЛА

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Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

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