Західні компоненти у російському дроні "Охотник" — ГУР повідомило деталі

Частина збитого дрона. Фото: REUTERS

Російський безпілотник С-70 "Охотник" містить в собі компоненти західних виробників. Відповідні докази представлені на порталі War&Sanctions.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у п'ятницю, 8 листопада.

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Росія використовує західні компоненти

5 жовтня поблизу Костянтинівки на Донеччині військові збили російський БпЛА С-70 "Охотник". Його аналіз свідчить про те, що росіяни використовують для збору дрона західні компоненти, не зважаючи на введені санкції.

Зокрема, виявлено мікроелектроніку та інші технологічні складові виробництва американських Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD, німецької Infineon Technologies та швейцарської STMicroelectronics.

Частина збитого дрона. Фото: REUTERS

Загалом Росія мала на озброєнні чотири таких дрони, вартість одного становить близько 15 мільйонів доларів. Він є носієм авіаційних бомб УМПБ Д-30, якими ворог нищить цивільну інфраструктуру України.

Скриншот допису ГУР

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом жовтня росіяни спрямували проти України більш ніж дві тисячі дронів. Він додав, що в них виявили компоненти західного виробництва.

Також ми писали, що Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти російського військово-промислового комплексу.