Западные компоненты в российской дроне "Охотник" - ГУР сообщило детали

Часть збитого дрона. Фото: REUTERS

Российский беспилотник С-70 "Охотник" включает в себя компоненты западных производителей. Соответствующие улики представлены на портале War&Sanctions.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в пятницу, 8 ноября.

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5 октября вблизи Константиновки на Донеччине военные сбили российский БпЛА С-70 "Охотник". Его анализ свидетельствует о том, что россияне используют для сбора дрона западные компоненты, несмотря на введенные санкции.

В частности, обнаружены микроэлектроника и другие технологические составляющие производства американских Analog Devices, Texas Instruments и Xilinx-AMD, немецкой Infineon Technologies и швейцарской STMicroelectronics.

Часть збитого дрона. Фото: REUTERS

В общей сложности Россия имела на вооружении четыре таких дрона, стоимость одного составляет около 15 миллионов долларов. Он является носителем авиационных бомб УМПБ Д-30, которым враг уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины.

Скриншот поста ГУР

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение октября россияне направили против Украины более двух тысяч дронов. Он добавил, что в них обнаружили компоненты западного производства.

Также мы писали, что Великобритания объявила новый пакет санкций против российского военно-промышленного комплекса.