Сколько вражеских целей уничтожили дроны ВСУ в октябре

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский держит беспилотник. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем. Стало известно о результатах работы беспилотников по вражеским российским целям на поле боя.

Об этом Александр Сырский сообщил на своей странице в Telegram.

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Александр Сырский выразил благодарность экипажам 414-го полка БПС КСО, а также 412-го батальона БПС СБС за высокий уровень профессионализма и эффективности.

"Несмотря на сложные погодные условия, подразделения беспилотных систем ВС Украины в целом продолжают демонстрировать высокую эффективность на поле боя. Эффективнее всего себя проявили беспилотные авиационные комплексы — ударные дроны-бомберы. Их операторами выполнено более 7000 миссий", — отметил Сырский.

В течение октября ВСУ удалось уничтожить дронами более 52 тысяч целей противника. Самой ценной добычей стали: 129 артиллерийских систем, 221 единица вражеского радиооборудования и более 4 тысяч живой силы противника.

В Украине будут усиленно развивать роботизированные и беспилотные системы

Также Александр Сырский добавил, что приоритетом в Украине является развитие беспилотных и роботизированных систем, а также и наращивание боевых способностей частей и подразделений БпЛА.

Также в рамках ежемесячного совещания Главнокомандующий ВСУ провел совещание с командирами подразделений БпЛА.

"Участники совещания поделились опытом эффективного применения дронов в различных условиях обстановки, использования дронов-перехватчиков, выполнения задач на большое расстояние в условиях противодействия средств РЭБ противника и многие другие важные вопросы. Отдельное внимание уделили внедрению новейших разработок, а также новым подходам и тактикам в применении БпЛА", — сообщил Сырский.

В ВСУ заметили, что россияне стремительно развивают беспилотные системы.

Напомним, в Главном управлении разведки заявили, что российский беспилотник С-70 "Охотник" включает в себя западные компоненты.

Также военные аналитики отмечали, что оккупанты начали использовать в "Шахедах" термобарические боеприпасы.