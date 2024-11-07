Шахеди стали небезпечніші для цивільного населення - причина

Дрон "шахед". Ілюстративне фото: depositphotos

Російські загарбники все частіше почали використовувати на дронах "шахед" термобаричні боєприпаси. Вони дозволяють завдати більших уражень для житлових приміщень.

Про це пише Defense Express у четвер, 7 листопада.

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Термобаричні боєприпаси мають індекс ТБ БЧ-50 — про їх застосування стало відомо ще з квітня, але зараз росіяни все частіше використовують таке оснащення на дронах.

Згідно з інформацією зі зламаних серверів російської "Алабуги", де ці дрони збирають, ТБ БЧ-50 важить 52,4 кілограми та має ще уламковий розрахунок — 2306 готових уражаючих елементів у вигляді кульок діаметром 9 міліметрів.

Такий термобаричний снаряд є сучасним та має однотактову дію: після підриву ініціатора ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші, яка взаємодіє з повітрям та утворює "вогняну хмару" температурою у 2400-2600 °C. Вона розповсюджується по всій площі та ударною хвилею уражає легені, органи слуху людини тощо.

Максимальну ефективність така зброя показує у закритих приміщеннях, бо таким чином хмара може охопити декілька кімнат. Саме тому ворог і використовує дрони з такою бойовою частиною для атак, зокрема, по Києву, аби вбити більше цивільного населення.

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Експерти зазначають, що у випадку підриву ТБ БЧ-50 у житловому приміщенні — заховатися від його дії значно складніше у порівнянні з осколково-фугасним боєприпасом, де може врятувати правило "двох стін".

Саме тому під час дронових атак рекомендується перебувати в укритті або щонайменше у приміщенні, яке відділено від вулиці хоча б двома стінами та зачиненими міжкімнатними дверима. Це дозволить створити умовне розділення кімнат та зменшити поширення термобаричної суміші по житлу.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Київ дронами "шахед", у місті працювали Сили ППО.

Внаслідок падіння уламків дрона згоріли два цивільних авто, а також пошкоджено будівлю медичного центру у Солом'янському районі.

Згодом вибухотехніки ліквідували бойові частини безпілотників, які сьогодні впали у Києві та не здетонували.