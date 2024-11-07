Шахеды стали опаснее для гражданского населения - причина

Дрон "шахед". Иллюстративное фото: depositphotos

Российские захватчики все чаще стали использовать на дронах "шахед" термобарические боеприпасы. Они позволяют нанести большие впечатления для жилых помещений.

Об этом пишет Defense Express в четверг, 7 ноября.

Читайте также:

Чем опасны новые шахеды

Термобарические боеприпасы имеют индекс ТВ БЧ-50 — об их применении стало известно еще с апреля, но сейчас россияне все чаще используют такое оснащение на дронах.

Согласно информации со сломанных серверов российской "Алабуги", где эти дроны собирают, ТВ БЧ-50 весит 52,4 килограмма и имеет еще обломочный расчет — 2306 готовых поразительных элементов в виде шаров диаметром 9 миллиметров.

Такой термобарический снаряд является современным и имеет однотактное действие: после подрыва инициатора ударная волна вызывает движение термобарической смеси, которая взаимодействует с воздухом и образует "огненное облако" температурой 2400-2600 °C. Оно распространяется по всей площади и ударной волной поражает легкие, органы слуха человека и т.д.

Максимальную эффективность такое оружие показывает в закрытых помещениях, так как облако может охватить несколько комнат. Именно поэтому враг и использует дроны с такой боевой частью для атак, в частности, по Киеву, чтобы убить больше гражданского населения.

Как обезопасить себя во время атак БпЛА

Эксперты отмечают, что в случае подрыва ТВ БЧ-50 в жилом помещении спрятаться от его действия значительно сложнее по сравнению с осколочно-фугасным боеприпасом, где может спасти правило "двух стен".

Именно поэтому во время дроновых атак рекомендуется находиться в укрытии или по меньшей мере в помещении, отделенном от улицы хотя бы двумя стенами и закрытыми межкомнатными дверями. Это позволит создать условное разделение комнат и уменьшить распространение термобарической смеси по жилью.

Напомним, ночью Россия атаковала Киев дронами "шахед", в городе работали Силы ПВО.

В результате падения обломков дрона сгорели два гражданских автомобиля, а также повреждено здание медицинского центра в Соломенском районе.

Впоследствии взрывотехники ликвидировали боевые части беспилотников, которые сегодня упали в Киеве и не сдетонировали.