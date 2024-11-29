Война в Украине — Сырский посетил военные подразделения в Донецкой области

Сырский посетил подразделения ВСУ в Донецкой области — какая цель
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения и части украинских военных в Донецкой области. Главной целью визита стало непосредственное общение с командирами и решение проблемных вопросов.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в пятницу, 29 ноября.
Сырский посетил подразделения ВСУ в Донецкой области
Сырский поработал в частях и подразделениях ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях.
По его словам, цель визита — лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут боевые действия, решить насущные вопросы и оказать всестороннюю необходимую помощь.
"По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой", — заявил Главнокомандующий ВСУ.
Он также отметил стойкость и отвагу украинских воинов, которые разрушают вражеские планы и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.
"Мы продолжаем сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике. Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", — подчеркнул Сырский.
Напомним, что недавно Александр Сырский дал поручение командиру каждой бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Решение призвано привлечь больше добровольцев в армию.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился видео, где показал мастерство украинских защитников по уничтожению вражеской техники и живой силы.
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