Война в Украине — Сырский посетил военные подразделения в Донецкой области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский, Telegram

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения и части украинских военных в Донецкой области. Главной целью визита стало непосредственное общение с командирами и решение проблемных вопросов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в пятницу, 29 ноября.

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Сырский посетил подразделения ВСУ в Донецкой области

Сырский поработал в частях и подразделениях ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях.

Сырский вместе с командиром, который ведет боевые действия в Донецкой области. Фото: Сырский, Telegram

По его словам, цель визита — лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут боевые действия, решить насущные вопросы и оказать всестороннюю необходимую помощь.

Сырский посетил военные подразделения Донецкой области. Фото: Сырский, Telegram

"По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой", — заявил Главнокомандующий ВСУ.

Визит Сырского в Донецкую область. Фото: Сырский, Telegram

Он также отметил стойкость и отвагу украинских воинов, которые разрушают вражеские планы и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

Сырский вместе с командиром подразделения ВСУ. Фото: Сырский, Telegram

"Мы продолжаем сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике. Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", — подчеркнул Сырский.

Сообщение Сырского. Фото: скриншот

Напомним, что недавно Александр Сырский дал поручение командиру каждой бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Решение призвано привлечь больше добровольцев в армию.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился видео, где показал мастерство украинских защитников по уничтожению вражеской техники и живой силы.