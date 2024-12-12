Сырский побывал на Покровском направлении фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с бойцами ВСУ. Фото: Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил Покровское направление фронта. По его словам, этот участок уже несколько месяцев остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами.

Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 12 декабря.

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"Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага", — сказал он.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что благодарен военнослужащим за эффективную боевую работу.

По его словам, потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высокие, особенно в живой силе.

"Так, в декабре противник в среднем за сутки подтвержденно теряет здесь около 400 человек убитыми и ранеными. Защищаем Украину! Слава Украине!" — добавил Сырский.

Напомним, в День Сухопутных войск Сырский поздравил бойцов с праздником. Он подчеркнул, что они несут наибольшее бремя войны.

Также 30 ноября Сырский совершил поездку на фронт, где вручил государственные награды защитникам.