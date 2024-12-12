Сырский побывал на Покровском направлении фронта

Сырский назвал потери РФ за сутки на Покровском направлении
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил Покровское направление фронта. По его словам, этот участок уже несколько месяцев остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами.
Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 12 декабря.
Сырский посетил Покровское направление фронта — что известно
"Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага", — сказал он.
Главнокомандующий ВСУ заявил, что благодарен военнослужащим за эффективную боевую работу.
По его словам, потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высокие, особенно в живой силе.
"Так, в декабре противник в среднем за сутки подтвержденно теряет здесь около 400 человек убитыми и ранеными. Защищаем Украину! Слава Украине!" — добавил Сырский.
Напомним, в День Сухопутных войск Сырский поздравил бойцов с праздником. Он подчеркнул, что они несут наибольшее бремя войны.
Также 30 ноября Сырский совершил поездку на фронт, где вручил государственные награды защитникам.
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