День Сухопутних військ ЗСУ — бійці показали щемливе відео з фронту

У Сухопутних військах показали, як наближають перемогу — відео
Воїни Сухопутних військ щодня і щоночі боронять українську землю від російських загарбників. Це неймовірно важка, виснажлива та небезпечна робота сотень тисяч українських воїнів.
Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ у четверг, 12 грудня, в день свого професійного свята.
День Сухопутних військ ЗСУ
Військові зазначають, що Сухопутні війська — це неймовірно важка, виснажлива та небезпечна робота сотень тисяч українських воїнів.
"І водночас це — робота мрії. Нашої спільної мрії про звільнення кожного клаптика української землі та кожного українця, який потрапив до окупації. Нашої мрії про Перемогу", — йдеться у повідомленні.
Раніше Президент Володимир Зеленський привітав українських військових з Днем Сухопутних військ, відзначивши їхню важливу роль у забезпеченні оборони країни.
Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українських воїнів в День Сухопутних військ. Він висловив вдячність піхотинцям, артилеристам, танкістам, армійським авіаторам та всім представникам Сухопутних військ, наголосивши на їхній важливій ролі у захисті держави.
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